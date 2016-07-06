Ростов-на-Дону, 6 июля, 2016, 12:45 — ИА Регнум. В Китае подписан меморандум о сотрудничестве Ростова-на-Дону и города Яньтай, а также двух вузов этих городов. Церемония прошла в рамках открытия Ассоциации зон высоких и новых технологий «Шелковый путь», проинформировали ИА REGNUM 6 июля в администрации донской столицы.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Схема

Подписание соглашения стало показателем укрепления ИТ-сотрудничества между городами. Перспективы научно-технического сотрудничества разработчиков донской столицы и Поднебесной обсудили ещё в рамках открытия представительства китайского технопарка на базе ДГТУ, которое состоялось в конце мая этого года.

Инициаторы уверены, что укрепление взаимодействия поможет воплотить в жизнь наиболее перспективные проекты, упростит их выход на международный рынок.

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Напомним, что в Ростове-на-Дону также существует так называемый бизнес-инкубатор, расположенный на базе Южного ИT-парка. Главная задача площадки — отобрать наиболее перспективные стартап-проекты и предложить их инвестору, снизив его риски. Только на прошедшей инвестиционной сессии с инвесторами разработчики подписали четыре договора с инвесторами на общую сумму 15 млн рублей.

По словам донского губернатора Василия Голубева, технологии здесь зарождаются, но работать они могут на весь мир — и в стране, и за ее пределами. «Не случайно мы в последнее время сделали еще несколько шагов, чтобы опыт Сколково, опыт Казани использовать здесь, у себя в Ростовской области», — отмечал ранее глава региона.