Белокуриха, Алтайский край, 6 июля, 2016, 12:44 — ИА Регнум. В Белокурихе завершены основные работы по благоустройству здравницы Алтайского края. Полностью заменен асфальт на главной городской магистрали города-курорта, отремонтирована стела на въезде в город, в курортной зоне заменены тротуарная плитка и опоры освещения, установлено новое металлическое ограждение, приведены в порядок фасады зданий. Об этом сообщила сегодня, 6 июля, специалист по связям с общественностью администрации Белокурихи Софья Боброва.

Софья Боброва В Белокурихе завершены основные работы по благоустройству

Она также отметила, что в городе удалось реконструировать один из наиболее популярных у туристов оздоровительных маршрутов — терренкур до «Старой мельницы». «Во время благоустройства города-курорта до терренкура продлили, обустроили тротуар, а по территории самого маршрута обновили скамейки, беседки, аншлаги, обустроили смотровые площадки. Перед подъемом на «Белокуриху-2» установлен евроштакетник. В ближайшее время возле автовокзала и на территории курорта будут установлены информационные схемы об объектах и туристических маршрутах Белокурихи», — отметила Софья Боброва.

В администрации Белокурихи отмечают, что запланированные на этот год работы по благоустройству города будут продолжены. Среди них обустройство и ремонт детских площадок, отсыпка и ямочный ремонт дорог, продолжится строительство газовых сетей в северо-восточной части города.

«Каждый человек, который готовится к встрече гостей, наводит порядок в своем доме и старается подготовиться к этому событию достойно. Так поступили и мы. С весны шли работы на объектах, расположенных вдоль гостевого маршрута, и где требовалось, проводился их капитальный ремонт или реконструкция. Все плановые работы по благоустройству остальной части города будут вестись строго по графику», — сообщил Константин Базаров, глава администрации Белокурихи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Белокурихе проведут заседание Государственного совета России. В нем с большой долей вероятности примет участие Президент РФ Владимир Путин. Подготовка к этому статусному мероприятию ведется не один месяц, а говорить на Госсовете будут о мерах по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса в РФ.

По данным «Дирекции санаториев курорта Белокуриха», благоустроительные работы выполнены на сумму 45,5 млн рублей. Большая их часть — 38,3 млн рублей — проведена за счет внебюджетных источников финансирования.

О планах немедленного благоустройства города-курорта стало известно еще в марте. Правда, тогда сайт «Белокуриха» сообщал другие суммы: «Более 15 санаториев Белокурихи к лету вложат в это 21 млн. рублей, в бюджете города предусмотрено около 6 млн. рублей на те же нужды. Средства пойдут на ремонт центральной дороги города, тротуаров, обновление освещения и другие мероприятия».

По мнению региональных властей и экспертов, заседание Госсовета в Белокурихе будет способствовать большей доступности алтайских курортов жителям всех территорий России.

Напомним, предыдущий раз Владимир Путин был на Алтае в сентябре 2015 года. Тогда президент порыбачил в Горном Алтае.