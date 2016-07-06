Кемерово, 6 июля, 2016, 12:42 — ИА Регнум. В городе Новокузнецке (Кемеровская область) водитель иномарки сбил пять пешеходов, переходивших проезжую часть на зелёный свет. С 28-летним мужчиной случился приступ эпилепсии, спровоцировавший ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Foto-Rabe Автомобиль после аварии

ДТП произошло на проспекте Курако сегодня, 6 июля, в 10:45. Водитель, управлявший автомобилем Nissan March, подъехал к перекрёстку, когда горел красный сигнал светофора. Внезапно с ним случился приступ эпилепсии, и он непроизвольно нажал на педаль акселератора.

«В результате происшествия 5 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали при аварии женщины: самой пожилой 76 лет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.