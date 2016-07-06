Москва, 6 июля, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по вопросам семьи настаивает на разработке госпрограммы «Отдых и оздоровления детей РФ на период до 2025 года», а также на законе «Об отдыхе и оздоровлении детей в Российской Федерации». Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, такое решение принято на расширенном заседании комитета.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Пионервожатые. Пионерский лагерь

«Речь идет о разработке стратегического документа — государственной программы «Отдыха и оздоровления детей РФ на период до 2025 года», а также Единого всероссийского реестра организаций отдыха детей для общественно-государственной системы оценки их безопасности» — заявила глава комитета Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).

Кроме того, по ее словам, в срочном порядке Минтрудом должен быть разработан проект федерального закона «Об отдыхе и оздоровлении детей в РФ».

«Плановый срок подготовки этого документа — январь 2018 года, но мы будем наставить на том, чтобы законопроект был внесен в Госдуму уже в октябре 2016 года», — говорит она.

В законопроекте необходимо закрепить полномочия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти регионов по организации отдыха и оздоровления детей, определить координирующий федеральный орган исполнительной власти и установить единый подход к предоставлению услуг по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе детского, считает глава комитета Госдумы.

В Карелии на озере во время пребывания в летнем лагере погибли 14 детей. Епифанова приняла решение организовать специальную рабочую группу для выяснения всех обстоятельств трагедии. До 6 июля депутат собирала информацию о расследовании ЧП, которая, по ее мнению, поможет выявить не только причины, но и предложить меры, в том числе законодательные, исключающие повторение таких случаев.