Москва, 6 июля, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Кремль соболезнует родным и близким лётчиков МЧС, самолёт которых разбился под Иркутском. Об этом 6 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В Кремле глубоко соболезнуют родным и близким летчиков МЧС, которые погибли при тушении пожара под Иркутском, сегодня их похороны», — сказал Песков.

По его словам, «это настоящие герои, поэтому в Кремле скорбят вместе со всеми близкими и родными этих летчиков, а также со всеми спасателями российскими».

Напомним, самолёт МЧС Ил-76 был задействован в тушении пожаров в Иркутской области. В 06.30 мск 1 июля экипаж самолёта не вышел на связь. Позднее спасатели обнаружили обломки самолёта южнее населенного пункта Рыбный Уян на склоне одной из сопок. Все десять членов экипажа погибли.