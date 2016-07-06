Пекин, 6 июля, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Злоумышленники разработали новый вирус HummingBad, который уже поразил более 10 млн устройств на ОС Android. Об этом, как передает «Коммерсантъ», говорится в исследовании израильской компании Check Point, специализирующейся в области компьютерной безопасности.

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По некоторым данным, вредоносная программа ведет владельца устройства по множеству рекламных ссылок, тем самым принося счета на большие суммы владельцам гаджетов.

Отмечается, что вирус HummingBad может проникнуть в телефон посредством скрытой загрузки при посещении интернет-сайтов. Проникнув в телефон, вирус устанавливает вредоносную программу, которая дает ее разработчикам права администратора на данном устройстве.

По количеству «пострадавших» от вируса пользователей лидирует Китай (1,6 млн), на втором месте расположилась Индия (1,3 млн), на третьем — Филиппины (520 901). В ТОП-20 также вошли Турция (450 тыс.), США (287 тыс.), Россия (208 тыс.), Египет (140 тыс.), Украина (117 тыс.).