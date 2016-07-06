Бухарест, 6 июля, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Спустя почти 10 лет после вступления в ЕС власти Румынии взялись за разработку «государственного проекта», призванного определить стратегическую модель развития Румынии на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Как передает корреспондент ИА REGNUM, румынское правительство представило на обсуждение разработанную под «патронажем» президента Клауса Йоханниса и при участии Академии наук Румынии и Нацбанка страны стратегию, которая называется «Конкурентоспособная Румыния».

epicioci Румыния

В ходе состоявшейся в парламенте Румынии презентации проекта президент Клаус Йоханнис заявил, что Румыния успешно прошла переходный период после вступления в ЕС, пережила экономический кризис и теперь, спустя десять лет после вступления, «более, чем когда-либо, нуждается в «проекте страны», который был бы основан на модели устойчивого экономического развития». «Уже было разработано много стратегий, но все они остались на бумаге и осели в ящиках правительства», — отметил он.

Президент Румынии также сказал, что с точки зрения такого нового проекта развития страны Румыния нуждается в «ответственном управлении, последовательных реформах, прозрачности, устранения коррупции и снижении бюрократии». Глава румынского государства отметил, что в целом «проект страны» должен строиться на переосмыслении отношений между государством и гражданином.

Премьер-министр Дачиан Чолош в свою очередь заявил, что основой проекта должно стать экономическое развитие. «Это проект страны, координируемый президентом, но к реализации которого будут привлечены политические партии и другие организации. Необходим своего рода мозговой штурм для выработки общего подхода относительно того, чего хочет добиться Румыния в ближайшие годы, какие направления Румыния хочет развивать, и какую роль она хочет играть в Европейском союзе», — добавил он.

В дискуссиях вокруг стратегии также отмечалось, что разработка такого проекта особенно актуальна на фоне решения Великобритании о выходе из ЕС и общем кризисе идентичности, через который проходит Евросоюз.

ИА REGNUM напоминает, что ранее экс-президент Румынии Траян Бэсеску предложил, чтобы новым государственным проектом страны после уже реализованных — вступления в НАТО и в ЕС — стало присоединение Молдавии. В стратегии, разработанной нынешними властями, об этом ничего не говорится.