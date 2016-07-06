Москва, 6 июля, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Об инциденте с игроками сборной России по футболу Павлом Мамаевым и Александром Кокориным знают все. Об этом 6 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

mikuratv Шампаское. Пустые бутылки

«Об эксцессе слышали все, включая президента РФ Владимира Путина. Это получило широкое медийное освещение, широкий общественный отклик», — сказал Песков.

Вместе с тем, он призвал СМИ поосторожничать «и сначала определиться — все-таки было ли это тщеславное безобразие оплачено нашими футболистами или кем-то другим».

Песков отметил, что «голословно просто бросать камни очень легко»: «Но все-таки нужно точно понимать: вот это бахвальство — это было их бахвальство, или других товарищей».

Пресс-секретарь подчеркнул, что в случае, если спортсмены самостоятельно оплачивали вечеринку, то «Бог им судья».

Песков ещё раз напомнил, что «президент в курсе как и все».

Вместе с тем, по его словам, вопрос о зарплатах для российских футболистов «не может обсуждаться и не должен обсуждаться в Кремле, тем более на уровне главы государства».

Напомним, накануне российские СМИ опубликовали видеоролик, на котором футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев запечатлены в одном из клубов на Лазурном берегу. На видеоролике видно, как спортсменам выносят дорогое шампанское под звучащий гимн России. Впоследствии сами спортсмены заявили, что они не имеют отношения к заказу.

Спустя сутки после публикации видео стало известно, что Павел Мамаев удалил свой аккаунт в Instagram, а Александр Кокорин ограничил доступ к своему аккаунту.