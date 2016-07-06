Москва, 6 июля, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Взорвался баллон с химической смесью, один человек пострадал, пишет Life со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Рабочий занимался обработкой паркетных полов в одном из помещений Госдумы.

ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия (Алания) Взорвавшийся баллон

«По неизвестной причине баллон, находившийся внутри устройства, которое использовал плотник, взорвался. После чего вся смесь попала ему в лицо», — сказал собеседник агентства.

Рабочий обратился к медикам, дежурящим в Госдуме, диагностированы ожоги глаз и кожных покровов лица.

Вместе с тем, по данным МОСЛЕНТЫ, во время ремонта произошел взрыв баллона с краской. «В результате один из рабочих с химическим ожогом отправлен в больницу», — сказал собеседник издания.

По еще одной версии, взрыв произошел в результате разгерметизации баллона с газом, инцидент случился в здании со стороны Георгиевского переулка.