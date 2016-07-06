В Госдуме пострадал рабочий от взрыва баллона
Москва, 6 июля, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Взорвался баллон с химической смесью, один человек пострадал, пишет Life со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Рабочий занимался обработкой паркетных полов в одном из помещений Госдумы.
«По неизвестной причине баллон, находившийся внутри устройства, которое использовал плотник, взорвался. После чего вся смесь попала ему в лицо», — сказал собеседник агентства.
Рабочий обратился к медикам, дежурящим в Госдуме, диагностированы ожоги глаз и кожных покровов лица.
Вместе с тем, по данным МОСЛЕНТЫ, во время ремонта произошел взрыв баллона с краской. «В результате один из рабочих с химическим ожогом отправлен в больницу», — сказал собеседник издания.
По еще одной версии, взрыв произошел в результате разгерметизации баллона с газом, инцидент случился в здании со стороны Георгиевского переулка.