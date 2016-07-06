Тегеран, 6 июля, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Директор Иранской национальной газовой экспортной компании (NIGEC) Азизолла Рамезани в кулуарах 9-го Энергодиалога стран Юго-Восточной Европы поделился планами Ирана по экспорту газа в ЕС.

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«Иран рассматривает возможность поставок газа в Европейский союз через трубопровод, который пройдет по территории государств Юго-Восточной Европы», — передает слова Рамезани телеканал Press TV.

Рамезани рассказал о потенциале газопровода Тебриз — Анкара. «Этот 40-дюймовый трубопровод, по мнению турецких коллег, имеет большой потенциал. В случае достижения конкретных договоренностей с нашими европейскими партнерами, газопровод Тебриз — Анкара будет использован для транспортировки газа в Европу. Все будет зависеть от объемов поставок. Мы рассматриваем варианты строительства новых маршрутов», — отметил директор NIGEC.

Газопровод Тебриз — Анкара запущен в 2001 г. Протяженность — 2 557 км. Максимальная пропускная способность — 14 млрд куб. метров в год. Иран является вторым крупнейшим экспортером газа в Турцию, уступая лишь России.