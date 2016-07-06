Иваново, 6 июля, 2016, 12:21 — ИА Регнум. ХI Российский фестиваль моды «Плёс на Волге. Льняная палитра» состоится в городе Плёсе Ивановской области с 7 по 10 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе правительства региона.

Исаак Левитан. Вечер. Золотой Плес. 1889

Тема фестиваля этого года: «Национальные традиции — в современный костюм». Как отмечают организаторы, в условиях глобализации, унификации одежды создание узнаваемого современного национального костюма — актуальная задача, направленная на сохранение национальной идентичности, популяризации через одежду исторического и культурного наследия страны, воспитание гражданственности и патриотизма.

Показ коллекций состоится по следующим номинациям: национальный стиль в современном костюме, традиционный народный костюм, костюмы для фольклорных ансамблей. Показ коллекций детских театров моды пройдёт по номинациям «моё летнее платье», «этношик», «киномода».

Символ фестиваля — Серебряный феникс — вручается модельерам, занявшим призовые места в каждой номинации, в конкурсе «Национальный сувенир», а также представителям Fashion-индустрии, журналистам за вклад в развитие идей фестиваля. Всем модельерам — участникам фестивального показа и конкурса «Национальный сувенир» вручаются памятные дипломы.

Также состоится семинар для модельеров и дизайнеров, организаторов fashion-проектов «Интерпретация традиций в современном костюме». Будет работать шоу-рум — презентационная площадка модельеров и дизайнеров — участников фестивального показа.

Решением экспертной комиссии всероссийского каталога «Национальный календарь событий» фестивалю «Плес на Волге. Льняная палитра» присвоен статус «Национальное событие — 2016».

Как пояснили в департаменте экономического развития и торговли Ивановской области, фестиваль стал одним из самых ярких и значимых проектов событийного туризма региона. Он представляет собой общероссийскую площадку демонстрации модной одежды изо льна, хлопчатобумажной и шелковой тканей. Кроме того, это — знаковое событием культурной жизни России, в дни проведения модного форума в Плёс прибывают многочисленные участники и гости, модельеры и дизайнеры, аналитики моды, журналисты.

Учредителем фестиваля выступают министерство промышленности и торговли РФ, правительство Ивановской области, администрация Приволжского муниципального района, администрация города Плёс, областная общественная организация клуб «Деловая женщина». Фестиваль проводится при поддержке Дома Моды Вячеслава Зайцева и Национальной Академии Индустрии Моды.