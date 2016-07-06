Сыктывкар, 6 июля, 2016, 12:19 — ИА Регнум. За минувшие сутки (05.07) в регионе обнаружено 10 лесных пожаров в Печорском, Троицко-Печорском, Княжпогостском, Вуктыльском, Удорском, Усть-Куломском и Усть-Цилемском районах общей площадью 22,03 га. Причиной возникновения большинства возгораний стали прошедшие накануне грозы. Два лесных пожара — в Печорском и Троицко-Печорском районах — произошли в результате неосторожного обращения с огнем местного населения.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Для тушения привлекалось 165 человек и 8 единиц техники. Авиапатрулирование лесов осуществлялось 4 самолетами малой авиации, в тушении пожара участвовали вертолет Ми-8 и самолет АН-2.

Напомним, что с начала пожароопасного сезона на территории Республики Коми возникло 115 лесных пожаров общей площадью 1052,80 га. В прошлом году по состоянию на текущую дату зарегистрировано 85 лесных пожаров площадью 647,03 га.

В Республике Коми действует особый противопожарный режим. На территории региона установлены дополнительные требования пожарной безопасности: разведение костров, сжигание сухой травы и других растительных остатков, мусора, бытовых и производственных отходов, горючей тары и других горючих материалов, проведение пожароопасных работ может производиться физическими лицами и организациями только на специально отведенных местах при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под непосредственным контролем физических лиц и ответственных лиц организаций. Это ограничение действует в границах менее 100 метров от хвойного леса и 50 метров от лиственного леса. В случае несоблюдения требований противопожарной безопасности граждане могут быть привлечены к административной и даже уголовной ответственности.