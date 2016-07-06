Тбилиси, 6 июля, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Джон Керри совершает визит в Грузию и Украину для подтверждения приверженности Вашингтона их безопасности, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри

6 июля Керри прибыл в столицу Грузии, где он проведет переговоры с официальным лицами страны, а также подпишет новое соглашение о безопасности, в рамках которого расширятся подготовка грузинской армии и поставки вооружения вооруженным силам Грузии.

После посещения Тбилиси, глава дипломатии США направится в Киев, где проведет такие же переговоры с официальными лицами Украины. Затем госсекретарь США присоединится к президенту США Бараку Обаме на саммите лидеров стран-членов НАТО в Варшаве.