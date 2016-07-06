Сочи, Краснодарский край, 6 июля, 2016, 12:17 — ИА Регнум. В районе пляжа ТРЦ «Мандарин» города Сочи спасатели начали поиск мужчины, который пропал во время заплыва в море. Поиск 24-летнего пловца из Саратова ведут четыре спасателя, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

JuergenPM Море. Галька

Сведения о том, что в море находится человек, который не может самостоятельно доплыть до берега, поступили в МЧС в 6:40 утра. Спасательный катер «Стрингер» вскоре обнаружил мужчину: пловца забрали на борт.

«Пострадавший рассказал, что на пляж пришел вдвоем с младшим братом. Плавать они пошли вместе, но обернувшись, чтобы окликнуть брата, в зоне видимости его не обнаружил», — сказал мужчина. Спасатели начали искать второго пловца.