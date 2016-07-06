Кейптаун, 6 июля, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Легкоатлет-паралимпиец из ЮАР Оскар Писториус, подозреваемый в умышленном убийстве своей подруги Ревы Стенкамп, приговорен к 6 годам тюрьмы. Такое решение, как сообщает Reuters, принял Суд Претории.

kurgan.veved.ru Вынесение приговора

Известный спортсмен после оглашения приговора сразу был взят под стражу в зале суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия в доме Писториуса произошла в ночь на 14 февраля 2013 года. Легендарный спортсмен застрелил свою подругу Реву Стенкамп, приняв ее за грабителя.

Оскар Писториус — шестикратный чемпион Паралимпийских игр. У него ампутированы обе ноги ниже колена.