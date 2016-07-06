Пекин, 6 июля, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Министерство транспорта Сингапура опровергло информацию об угрозе безопасности пассажиров высокоскоростных поездов произведенных в Китае. Ранее новость о возможных последствиях микротрещин опубликовал ряд западных СМИ.

contenton.ru Высокоскоростной поезд

«Микротрещины не влияют на инженерные системы поездов, их производительность и безопасность пассажиров», — говорится в официальном заявлении Минтранса.

Производитель высокоскоростных составов готов осуществить гарантийное обслуживание. В ближайшее время все вагоны, на корпусах которых были обнаружены микротрещины, будут отправлены на ремонт. Ранее СМИ сообщали, что ремонт поездов займет около 7 лет, однако в заявлении Министерства уточняется, что работа будет завершена к 2019 г., пишет «Синьхуа».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские высокоскоростные пассажирские поезда могут безопасно развивать скорость свыше 350 км/ч. К такому заключению пришли специалисты главной железнодорожной корпорации КНР China Railway Corporation (CRC).