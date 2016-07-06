Ярославль, 6 июля, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Путешественники на плоту из Ярославля Александр Гулюгин и Алексей Цыбаев завершают свой поход по Волге и на сегодняшний день 6 июля 2006 года, пройдя Астрахань, оказались на подступах к Каспийскому морю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сами экстремалы.

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Молодые путешественники из Ярославля в пути на паруснике уже 2 месяца. После прохождения Костромы бамбуковый плот пришлось модернизировать, укрепить, появился мотор.

«В Астрахани встретились с товарищем Димой Корсаковым, вместе продолжаем путь по финишной прямой! Зашли в Бахтемир, предупредили погранцов о нашем визите в приграничную зону! Сегодня планируем выйти в море, если погода позволит и уйти немного на запад, причалить к городу Лагань! Настроение отличное! До сих пор не верится, что море уже настолько близко! До конца недели планируем завершить сплав на плоту», — поделился свежими новостями Алексей Цыбаев.

Плыть ребятам приходится в разных погодных условиях, порой довольно экстремальных. Ветер меняется по два раза в день, а для парусного судна это очень значимо. Но самое опасное, вероятно, уже позади. Среди самых экстремальных моментов в пути Алексей Цыбаев выделяет прохождение Камского устья между Казанью и Ульяновском, когда волны достигали 2-х метров.

«Камское устье, было для нас самым опасным, шли вдоль обрывистого берега, затем железобетонной пристани, пришвартоваться возможности не было. Волна разбивалась о берег и возвращалась обратной волной, нас могло просто размазать! Шли в темноте в течении трёх часов, а волна только увеличивалась. Несколько раз обрушилась на палатку, ну и потребовался небольшой ремонт после этого шторма», — вспоминает Алексей Цыбаев.

Ярославские путешественники поделились планами по возвращении.

«Сейчас погода в норме. Но с моря уже чувствуется, как поддувает небольшой «морьянчик». По воде стелится. Перед тем как возвращаться обратно плот разберём, отправим по почте. Сами — своим ходом, либо автостопом или на автобусе. Это все на месте решать будем. Саня планирует ещё посетить Чёрное и Азовское море, а я, скорей всего, угоню на работу. Плот в Ярославле соберем, планируем устроить небольшой «сабантуйчик» с «покатушками» для всех желающих», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Цыбаев.