Тамаулипас, Мексика, 15 ноября, 2022, 01:12 — ИА Регнум. В Мексике в результате наезда легкового автомобиля на очередь из пожилых людей, пришедших получать пенсию в северо-восточном штате Тамаулипас, пострадали не менее 10 человек. Об этом глава прокуратуры региона Ирвинг Мохика 14 ноября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

(сс) pasja1000 Пенсионеры

Ирвинг Мохика «Поступила информация о наезде автомобиля на пожилых людей, которые собирались получить пенсию в Рио-Браво… Упоминаются 10 пострадавших и задержанный».

Возможные причины произошедшего на данный момент не сообщаются. Прокуратура региона устанавливает обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сургуте за два месяца автомобилисты в результате дорожно-транспортных происшествий снесли либо повредили полностью 41 ограждение.