Новозыбков, Брянская область, 6 июля, 2016, 12:11 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Брянской области возбудило уголовное дело по факту гибели четырехлетнего ребенка, выпавшего из окна в Новозыбкове, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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Как сообщили в пресс-службе, ребенок остался один в комнате с открытым окном. Он влез на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса мальчика. В результате он выпал их окна и умер на месте. В это время дома были мама ребенка и его отчим.

ИА REGNUM напоминает, что подобная трагедия произошла в конце мая 2016 года в Дятькове. Тогда из окна выпала семилетняя девочка. Крепежи москитной сетки также были сломаны. Девочка чудом осталась жива после падения с четвертого этажа.