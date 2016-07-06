Калуга, 6 июля, 2016, 12:11 — ИА Регнум. В Калужской области суд вынес приговор в отношении бывшей главы администрации муниципального образования сельского поселения «Село Дворцы» Дзержинского района. Чиновница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Об этом сегодня, 6 июля, корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель Дзержинского межрайонного следственного отдела по СУ СК России по Калужской области Игорь Зайцев.

kaluganews.ru Подсудимой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы

Следствием и судом установлено, что глава администрации сельского поселения в период с июня 2014 года по сентябрь 2014 года, путем обмана должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, используя своё служебное положение, ввела в заблуждение граждан и, используя их правоустанавливающие документы, незаконно приобрела право собственности на земельный участок площадью 2014 кв. м, что повлекло нарушение прав муниципального образования на владение и распоряжение земельным участком, а также материальный ущерб на общую сумму более 1,7 млн рублей.

Для придания правомерного вида праву собственности на земельный участок осуждённая обратилась с заявлением в соответствующие органы государственной власти о преобразовании одного земельного участка в два. После этого, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными земельными участками, осуждённая в январе 2015 года заключила договор дарения одного земельного участка площадью 914 кв. м своей родной сестре.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства осуждённая свою вину не признала. Однако органами предварительного следствия проведён комплекс следственных мероприятий, в результате чего установлены все обстоятельства совершённого преступления.

Суд, рассмотрев собранные следствием доказательства, вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым подсудимой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.