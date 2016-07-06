Вашингтон, 6 июля, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Американские палеонтологи из Северо-восточного медицинского университета Огайо в Рутстауне (США) обнаружили в Румынии останки необычного утконосого динозавра, челюсть которого была искажена большой доброкачественной опухолью, сообщает журнал Scientific Reports.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Динозавр

Обнаружение опухоли в останках утконосого динозавра говорит о том, что физиология людей имеет больше общего с физиологией древних рептилий, чем считалось ранее. Оказалось, что и люди, и динозавры страдали от одинаковых доброкачественных опухолей.

Палеонтологи проводили раскопки на территории Венгрии и Румынии, в местах залегания пород конца мелового периода.

Ученые считают, что Центральная и Восточная Европа в тот период представляла собой комплекс крупных и мелких островов, каждый из которых обладал уникальной флорой и фауной. Жившие здесь динозавры измельчали под воздействием эффекта так называемой «островной карликовости». Рядом с ними жили пернатые «драконы"-балауры, и огромные птеродактили высотой в три метра и двенадцатиметровым размахом крыльев.

Большинство из них были найдены палеонтологами на «острове Хацег», как называют геологическую формацию на территории современной Трансильвании в районе Хунедоара. Именно здесь и нашли останки необычного карликового утконосого ящера, Telmatosaurus transsylvanicus.

На левой стороне его челюсти была обнаружена крупная окаменелая опухоль, которая ранее представляла собой плотную костную ткань.

Обследовав череп при помощи томографа, ученые установили что это доброкачественная опухоль, возникшая в результате неправильного разрастания тканей челюстей и зубов, формирующих зубную эмаль как у человека так и у других животных.

Подобные опухоли впервые найдены в останках динозавров, хотя следы других повреждений и костной ткани уже неоднократно встречались в останках древних ящеров.