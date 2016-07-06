Москва, 6 июля, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Россия и Китай намерены активизировать работы по мониторингу и исследованию амурского тигра и дальневосточного леопарда. В настоящее время разработана программа по усилению охраны этих животных. Об этом говорилось на заседании российско-китайской рабочей группы по вопросам трансграничных охраняемых природных территорий и сохранения биологического разнообразия во Владивостоке, сообщили в Минприроды РФ.

Леопард

Участники заседания отметили необходимость обмена фото‑ и видео-результатов учетов на регулярной основе и создание единой фотобазы и базы ДНК тигров и леопардов.

Стороны также обменялись информацией о выполнении Конвенции о биологическом разнообразии и проделанной работе в рамках Стратегии создания трансграничной сети особо охраняемых природных территорий в бассейне р.Амур. Также была обсуждена современная ситуаци в области управления особо охраняемыми природными территориями России и Китая.

Следующее заседание рабочей группы состоится в 2017 году в Китае.