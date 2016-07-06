Рим, 6 июля, 2016, 12:06 — ИА Регнум. В Италии региональный совет Тосканы принял резолюцию, основным требованием которой является отмена санкций против России. Прямая трансляция заседания велась на официальном сайте совета.

tulipotel.com Флоренция. Тоскана

Резолюция принята единогласно, за документ проголосовали 33 депутата из 33 присутствующих. Ранее резолюции, требующие отменить санкционный режим, приняли три области Италии: Венето, Лигурия и Ломбардия.

Документ был внесен на рассмотрение оппозиционной партией «Лига Севера». Уточняется, что резолюция, принятая в Тоскане, отличается от остальных трех: в ней не говорится о признании Крыма.

Что касается санкций, то совет требует от областного правительства «активировать работу с правительством и парламентом Италии», которая должна привести к принятию любой инициативы по преодолению санкций.