Москва, 6 июля, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Цены на авиабилеты Москва — Анталья (Турция) после возобновления российских туров в эту страну выросли в среднем на 75,6%. Об этом свидетельствуют данные онлайн-агентства Aviakassa, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

bestfotoposter.ru Cамолет в небе

Отмечается, что рост цен начался после того, как обнаружилось резкое повышение спроса на отдых в Турции: курорты этой страны быстро набрали популярность после подписания президентом России указа о снятии запрета на продажу туристических путевок в Турцию.

«Так, например, направление Москва — Анталья подорожало в среднем, по данным Aviakassa, на 75,6%», — говорится в сообщении.

В АТОР уточнили, что ещё в конце прошлого месяца авиабилеты из Москвы в Анталью стоили 7,5 тысячи рублей — по такой цене их продавал Pegasus Airlines. В настоящее время билеты на 1 августа можно купить за 9,8 тысячи рублей, то есть они подорожали уже на 30,7%.

«Билеты у «Азербайджан Эйрлайнз» подорожали на 264% (до 13,5 тысячи за билет 1 августа)», — говорится в сообщении.

Наиболее низкими остались цены на билеты, предполагающие пересадки. Зато прямые рейсы на данное время достигли 21,4 тыс. рублей — у «Аэрофлота» и 48 тыс. рублей — у Turkish Airlines.

В направлении Москва — Стамбул цены также подскочили, в среднем на 39%. «Правда, в основном из-за авиакомпании Pegasus, которая подняла ценник на 40% в сравнении с июнем», — уточнили в АТОР. В августе прямой рейс этой авиакомпании стоит около 8,3 тыс. рублей в одну сторону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что стоимость туров в Турцию на сегодняшний день выросла приблизительно на 40%.