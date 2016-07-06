Вашингтон, 6 июля, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном митинге в американском городе Роли положительно оценил действия покойного президента Ирака Саддама Хусейна в борьбе с террористами.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Саддам Хусейн действительно был плохим парнем, — цитирует Трампа RT. — Но знаете, что он делал хорошо? Он убивал террористов. Он делал это очень хорошо, они (власти Ирака) не зачитывали им их права, они не разговаривали с ними».

При этом миллиардер добавил, что на данный момент времени Ирак напоминает своеобразный «Гарвард для террористов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший президент Ирака Саддам Хусейн был повешен в Багдаде в 2006 году. Смерть политического деятеля была снята на видео.