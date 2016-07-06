Хабаровск, 6 июля, 2016, 11:52 — ИА Регнум. В Хабаровском крае женщина подозревается в убийстве новорожденной девочки: она родила ее в поезде и выбросила из вагона, сообщает УТ МВД России по ДФО.

mota.ru Ребенок

По предварительным данным, жительница поселка Чегдомын родила ребенка в туалете поезда Чегдомын — Хабаровск. Новорожденную девочку женщина выбросила из поезда сразу после родов.

Тело младенца было обнаружено на железнодорожном путепроводе в районе улиц Серышева и Воронежской в Хабаровске. Подозреваемой 29 лет, в Хабаровск она приехала вместе со старшей дочерью, ей девять лет. Женщина задержана, ей оказана медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство матерью новорожденного ребенка». Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. Ее девятилетняя дочь находится в реабилитационном центре для несовершеннолетних.