Сухой Лог, Свердловская область, 6 июля, 2016, 12:20 — ИА Регнум. В Свердловской области суд вынес приговор в отношении гражданина, совершившего убийство и незаконно хранившего в своём гараже арсенал стрелкового оружия и боевую гранату. Мужчина осуждён на 10,5 года лишения свободы с денежным штрафом в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

fairlix Приговор за убийство

Суд установил, что подсудимый в мае 2015 года, находясь в своём доме в селе Курьи, убил своего компаньона по сделкам с драгоценностями. В дальнейшем он похоронил убитого на кладбище под чужим именем. Также, начиная с 2014 года вплоть до марта 2016-го, он незаконно приобрел два автомата Калашникова, карабин «Сайга», патроны, боевую гранату, боевой унифицированный запал ручных гранат. Весь незаконно приобретённый арсенал подсудимый хранил в своём гараже в Сухом Логу.

Также сотрудники следственного отдела полиции Ивделя направили в суд уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в сбыте огнестрельного оружия.

По версии следствия, обвиняемый житель посёлка Полуночное злоупотреблял алкоголем, и ему срочно понадобились деньги на очередную попойку. Тогда он решил продать соседу за полторы тысячи рублей гладкоствольное охотничье ружьё, которое он приобрёл ранее без надлежащих документов. Вскоре он был задержан участковым по подозрению в незаконном сбыте гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия. За данное преступление предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

Напомним, что граждане, добровольно сдавшие огнестрельное оружие или боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности. Также они могут рассчитывать на денежное вознаграждение, которое зависит от типа и количества сданного оружия и боеприпасов.