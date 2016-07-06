Москва, 6 июля, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Аэропорт «Внуково» обладает одним из самых современных аэровокзальных комплексов России, который уже сейчас готов обеспечить максимальную пропускную способность. Об этом заявил генеральный директор АО «Аэропорт Внуково» Василий Александров, сообщили в Росавиации.

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«Тем не менее мы готовы учесть все замечания и рекомендации, чтобы обслуживание гостей чемпионата прошло на самом высоком уровне», — сказал Александров.

По мнению генерального директора АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» Терентия Мещерякова, «увеличение пропускной способности аэропорта позволит посетить матчи чемпионата большему количеству гостей соревнований как из России, так и из-за рубежа».

В ведомстве отметили, что уже в 2017 году на направлении Киевский вокзал — аэропорт «Внуково» начнут курсировать двухэтажные поезда.

Добавим, Международный аэропорт «Внуково» выделяется среди аэропортов Московского авиационного узла своей транспортной доступностью. К привокзальной площади ведет прямой бессветофорный двухуровневый подъезд сразу с двух независимых шоссе (Киевского и Боровского), а в ближайшем будущем после открытия новой развязки будет доступен удобный проезд также и с Минского шоссе. «Внуково» обслуживают 5 городских автобусных маршрутов. Воспользовавшись «Аэроэкспрессом», пассажиры могут добраться до центра Москвы всего за 35 минут, причем в самом аэропорту железнодорожная станция расположена под землей непосредственно в основном терминале А.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Москвы совместно с Росавиацией и Международным аэропортом «Внуково» заключили соглашение об обеспечении максимальной пропускной способности аэропорта во время чемпионата мира по футболу 2018 года.