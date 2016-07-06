Нижнекамск, Татарстан, 6 июля, 2016, 11:51 — ИА Регнум.



Эдвард Хоппер. Ночные окна. 1928

В Нижнекамске 4-летняя девочка выпала из окна на пятом этаже, позже она скончалась в больнице от полученных травм, сообщает 6 июля «Нижнекамская газета».

Трагедия произошла в одной из многоэтажек по улице Гагарина. Девочка находилась дома с матерью, однако та ненадолго выпустила малышку из виду.

При падении девочка получила серьезные повреждения. Ее доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти ей жизнь. Через несколько дней ребенку должно было исполнится 5 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Костроме двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа, облокотившись на москитную сетку. Ребенок госпитализирован с черепно-мозговой травмой, по факту происшествия следственные органы проводят проверку.