Ярославль, 6 июля, 2016, 11:47 — ИА Регнум. В Ярославской области готовится к возобновлению производственной деятельности ОАО «НПЗ им. Д.И. Менделеева», на предприятии идет подготовка к пусконаладочным работам. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

«В настоящее время функционируют все водоочистные сооружения, установка КАРИ, проводятся мероприятия, связанные организацией паро‑ и водоснабжения. За тот период, что оборудование простаивало, многое было выведено из строя. Именно поэтому восстановительные работы столь трудозатратны», — рассказал председатель правительства Ярославской области Александр Князьков.

Однако основной акционер завода — Московский кредитный банк — пока не определил дату пусконаладочных работ. По словам Александра Князькова, это связано с тем, что имеются определенные претензии со стороны Росинтербанка — держателя залогового имущества завода. До 15 июля эти претензии необходимо снять, уточнил глава областного правительства.

Между тем, на предприятии вновь образовалась задолженность по заработной плате в размере 2,58 миллионов рублей — за половину мая и июнь. Руководство завода обещает погасить ее уже к концу этой недели. При этом на производстве остается занятой лишь часть сотрудников: кто-то занимается природоохранными мероприятиями, кто-то — ревизией оборудования. Остальные находятся в отпусках.

«Ни о каких сокращениях или увольнениях речи в настоящее время не идет. Все понимают: без трудовых ресурсов запустить предприятие будет невозможно», — подчеркнул Александр Князьков.

Тем временем в Тутаевском районе, где расположен НПЗ им. Менделеева, сохраняется режим ЧС, что позволяет правительству региона принимать меры реагирования и участвовать в решении возникающих вопросов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финансовые проблемы НПЗ им. Менделеева чуть не стали причиной экологической катастрофы в Тутаевском районе. Остановка завода привела к прекращению работы очистных сооружений на кислогудронных прудах-накопителях, которые находятся в непосредственной близости к реке Печегда, недалеко от места ее впадения в Волгу. В результате этого в водную артерию региона могли попасть 366 тысяч тонн гудрона.