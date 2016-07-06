Ставрополь, 6 июля, 2016, 11:46 — ИА Регнум.



panovo-school.narod.ru Пришкольная территория

В Ставропольском крае земля, предоставленная школе для учебных целей, использовалась не по назначению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

В селе Бешпагир Грачевского района Ставрополья выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями директором средней общеобразовательной школы № 2. Горадминистрация выделила школе участок земли для учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей. Следствие считает, что директор не стала приучать школьников к работе на земле, а вместо этого с 2013 года передала его сельхозпредприятию «Спутник», который выращивал там зерно пшеницы.

50 тонн полученного урожая предприятие передавало директору школы в качестве платы за аренду. А вырученными от продажи урожая средствами женщина воспользовалась по своему усмотрению.

Следствие сейчас разбирается во всех тонкостях имеющейся документации, собирая доказательства виновности подозреваемой.