На Ставрополье школьные земли использовались не по назначению
Ставрополь, 6 июля, 2016, 11:46 — ИА Регнум.
В Ставропольском крае земля, предоставленная школе для учебных целей, использовалась не по назначению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.
В селе Бешпагир Грачевского района Ставрополья выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями директором средней общеобразовательной школы № 2. Горадминистрация выделила школе участок земли для учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей. Следствие считает, что директор не стала приучать школьников к работе на земле, а вместо этого с 2013 года передала его сельхозпредприятию «Спутник», который выращивал там зерно пшеницы.
50 тонн полученного урожая предприятие передавало директору школы в качестве платы за аренду. А вырученными от продажи урожая средствами женщина воспользовалась по своему усмотрению.
Следствие сейчас разбирается во всех тонкостях имеющейся документации, собирая доказательства виновности подозреваемой.