Астрахань, 6 июля, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Новый мост через реку Волга в Астрахани обновится. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 6 июля, к проведению планового ремонта моста, расположенного в створе ул. Анри Барбюса, подрядная организация приступит в конце этой недели.

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В плане ремонта — снятие деформированного дорожного покрытия, очистка металлической поверхности пескоструйным аппаратом, огрунтовка основания битумно-полимерным материалом, устройство гидроизоляции на огрунтованную поверхность. Завершающим этапом станет укладка двухслойного покрытия толщиной в 8,5 см.

Как заверили в мэрии, на время проведения работ дорожное движение останется непрерывным. С 8 и до 15 июня движение автомобилей будет ограничено пополосно, по мере продвижения ремонтной бригады. Трудиться строители будут круглосуточно.

Всего предстоит привести в порядок порядка около 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На эти цели будет потрачено порядка 10 млн рублей.

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Напомним, вопросы реконструкции Нового моста через Волгу (в створе улицы Анри Барбюса), построенного 27 лет назад, в апреле прошлого года губернатор Астраханской области Александр Жилкин обсуждал в ходе встречи с помощником президента РФ Игорем Левитиным. Тогда глава региона отметил необходимость ремонта автомобильной дороги от посёлка Стрелецкое до села Солянка, в месте её примыкания к Новому мосту. Из-за неудовлетворительного состояния покрытия средняя скорость на этом участке не превышает 20 км/ч, в часы пик появляются километровые пробки. На встрече обсуждалась возможность включения разработки проектной документации на реконструкцию этой дороги в федеральную адресную инвестиционную программу на 2015−2016 годы.

В прошлом году с наступлением теплой погоды Новый мост также приводили в порядок после зимы. На одной из главных транспортных артерий города провели работы по фрезерованию и укладке асфальтобетонной смеси. В общей сложности было отремонтировано порядка 600 квадратных метров дорожного полотна — таков общий объем поврежденных участков асфальтового покрытия на Новом мосту.