Москва, 6 июля, 2016, 11:44 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Солнце

В ближайшие дни москвичам не стоит ждать возвращение жаркой погоды. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, теплая летняя погода вернется в Москву только 11 июля. По прогнозам синоптика, в этот день температура воздуха поднимется до + 27 градусов.

Паршина пояснила, что с прохождением атмосферного фронта в столицу пришло похолодание. Так, в Москве 6 июля дождливо и прохладно. Столбик термометра не поднимется выше +22 градусов тепла. Ветер днём западный 7−12 м/с, местами порывы до 15 м/с.

«7−9 июля будет прохладнее: температура ночью опустится до 11−16 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до +21 и +23 градусов, ожидаются дожди и местами грозы», — отметила специалист Гидрометцентра РФ.

10 июля температура воздуха составит 20−25 градусов и прогнозируются кратковременные дожди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице прогнозировалась комфортная летняя погода со средними значениями температуры выше нормы и дефицитом осадков в августе. Ранее синоптики сообщили, что самым жарким днем лета 2016 года стал 26 июня, когда столбик термометра преодолел отметку в +30 градусов. В начале июля в городе резко похолодало. Ненастная погода с дождями и грозами продолжается. В МЧС Москвы и Подмосковья предупреждают о возможных неблагоприятных метеорологических условиях.