Дакка, 6 июля, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) заявила, что теракты в Бангладеш и за пределами страны будут повторяться, пока не восторжествует закон шариата, а произошедшее 1 июля в Дакке — только начало, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевик ИГИЛ

«То, что вы видели в Бангладеш, — это только начало. Это [теракты] будет повторяться, повторяться и повторяться, пока вы не проиграете, а мы не выиграем и во всем мире не восторжествует закон шариата», — заявил боевик группировки, назвавшийся Абу Исса Аль-Бенгали, в видеозаписи, предоставленной мониторинговой организацией SITE.

В ходе своего обращения боевик, говоривший как на бенгальском, так и на английском, заявил, что Бангладеш должна знать, что страна является только частью поля битвы по установлению «халифата».

«Я хочу сказать правителям Бангладеш, что тот джихад, который вы видите сегодня, уже не тот, с которым вы сталкивались в прошлом», — подчеркнул боевик, находившийся на одной из улиц столицы ИГИЛ (запрещено в РФ) города Ракка. «Ведущийся сегодня джихад — это джихад под тенью халифата».

Власти Бангладеш отвергли причастность ИГИЛ (запрещено в РФ) к теракту, в результате которого погибло 20 человек, возложив ответственность на местные экстремистские группировки. Несмотря на это, правоохранительные органы страны заявили об усилении мер безопасности после появления видеозаписи.

Напомним, 1 июля на ресторан в дипломатическом квартале столицы Бангладеш было совершено вооруженное нападение исламистов, которые взяли заложников и засели в здании. В результате штурма здания, в ходе которого все боевики были ликвидированы, погибло 20 человек, все они граждане иностранных государств.

Ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).