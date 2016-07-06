Тегеран, 6 июля, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Утром 6 июля верховный лидер Ирана Али Хаменеи совершил праздничный намаз в мусалла им. Имама Хомейни в Тегеране. На площади перед мечетью с рахбаром молилось все гражданское и военное руководство ИРИ, а также несколько тысяч жителей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кровавая американская дестабилизация

По окончании молитвы Хаменеи обратился с поздравительной речью ко всем мусульманам по случаю окончания священного месяца Рамадан и наступления праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), выразив соболезнование по поводу недавних терактов в Ираке, Турции и Бангладеш.

«В этом году праздник Ид аль-Фитр, по команде своих хозяев террористы предпринимают попытки подменить истинный ислам «фальшивкой и подделкой». Эти преступления против стабильного и безопасного развития региона осуществляются при пособничестве США, Великобритании и Израиля», — цитирует выступление Хаменеи агентство Tasnim News.

Рахбар снова вернулся к скандальной теме завышенных зарплат некоторых госслужащих, обратил внимание президентской администрации на то, что «для сохранения доверия народа необходимо вернуть в казну все незаконно взятые деньги, наказать нарушителей».

С начала июля это уже третье публичное выступление, в котором Хаменеи говорит о коррупционном скандале в иранских органах власти. СМИ активно подогревают эту тему, а политические оппоненты президента Хасана Рухани пытаются набрать себе очки, критикуя нынешнюю администрацию.