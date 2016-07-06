Владивосток, 6 июля, 2016, 11:48 — ИА Регнум. В Приморье перед судом за избиение двух человек предстанет депутат Думы города Владивостока Александр Приходько. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель СУ СКР по Приморскому краю Аврора Римская. Народный избранник в октябре 2015 года с палкой напал на жителей Артёма, однако сам Приходько ранее утверждал, что именно он стал жертвой, да ещё и на глазах у 7-летней дочери.

Joe Gratz Суд

Читайте также: Депутата думы Владивостока избили на глазах у 7-летней дочери

По версии следствия, 4 октября прошлого года депутат городской думы Владивостока находился в Артёме на свалке бытовых отходов, эксплуатируемой ООО «Страрт-1». В ходе конфликта с гражданином, который тушил на свалке пожар, Александр Приходько ударил его палкой по голове.

В ситуацию вмешался главный инженер предприятия, однако народный избранник ударил палкой и его.

На данный момент по уголовному делу собрана достаточная доказательная база, вместе с обвинительным заключением оно передано на рассмотрение в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года Александр Приходько заявлял, что именно он стал жертвой избиения на глазах у своей 7-летней дочери, с которой он гулял в воскресенье вдоль речки. Более того, народный избранник утверждал, что в тот же день обратился в полицию с заявлением.

В настоящее время доподлинно неизвестно о факте избиения депутата. В СУ СКР по Приморскому краю уточнили, что такие данные по указанному уголовному делу не проходят, и напомнили, что за дачу ложных показаний предусмотрена уголовная ответственность.