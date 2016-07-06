Москва, 6 июля, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Комиссия по монументальному искусству готова рассмотреть заявку об установке в Москве памятника писателю Александру Солженицыну, сообщает агентство «Москва». В случае получения согласия на заявку по установке, монумент появится на одноименной улице.

Луpдес Александр Солженицын

«Обращений никаких до сих пор не было. Когда будет предложение — будем рассматривать. Тем более в городе есть улица с его именем», — заявил председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Заказчиком изготовления и установки памятника за счет внебюджетных средств выступит Русский благотворительный фонд Александра Солженицына, а Минкультуры организует и проведет Всероссийский творческий конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятника.

Ранее СМИ сообщали, что к 100-летию со дня рождения Александра Солженицына (в 2018 году) в Москве установят памятник и откроют мемориальную квартиру писателя. Уже сейчас в Москве, Санкт-Петербурге и в других городах идет подготовка к проведению юбилейных торжеств, в том числе издательских: открытие музеев, создание новых экспозиций, проведение фестивалей, выставок, научных, образовательных и культурно-просветительских мероприятий, связанных с жизнью писателя.

Напомним, А. Солженицын — писатель, драматург, публицист, поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе, автор серии книг «Архипелаг ГУЛАГ», рассказов «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», романов «Раковый корпус», «В круге первом».