Украина, 11 октября, 2013, 14:02 — ИА Регнум. "Президент Украины и правительство сделали все возможное, чтобы объединить украинское общество вокруг европейской интеграции", - заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время выступления на "круглом столе" по вопросам европейской интеграции 11 октября в Верховной раде, передает корреспондент ИА REGNUM.

"Это наша последовательная принципиальная политика... Цель интегрироваться в политическое, экономическое, правовое и гуманитарное пространство Европейского союза была важной составляющей предвыборной программы президента Украины Виктора Януковича . С этой программой он победил на выборах. И выполняет свои обязательства перед обществом", - отметил премьер-министр. "Буквально с первых шагов новой власти весной 2010 года мы сделали задачи европейской интеграции нормой закона. Мы приняли Закон "Об основах внутренней и внешней политики", который определил европейские нормы и ценности как фундамент суверенной государственной политики Украины - это был решительный и определяющий шаг по обеспечению необратимости курса независимой Украины", - заявил Азаров.

"Мы засвидетельствовали, что европейские преобразования нужны украинскому обществу, и мы осуществляем их в национальных интересах Украины", - подчеркнул глава правительства.