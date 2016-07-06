Турин, Италия, 6 июля, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» отказал «Манчестер Сити» в продаже защитника клуба и сборной Италии Леонардо Бонуччи, сообщает Football Italia.

sportarena.com Леонардо Бонуччи

Тренерский штаб Гвардиолы и руководство «Манчестер Сити» готовы были платить Бонуччи зарплату в €7 млн в год, а «Ювентусу» за продажу игрока предлагали €45 млн.

Руководство итальянского клуба отказалось обсуждать эту сделку, ответив, что Леонардо Бонуччи не продается.

Срок соглашения Леонардо Бонуччи с клубом «Ювентус» истекает в июне 2020 года.

Напомним, что Хосеп Гвардиола крайне положительно отзывался о Бонуччи, назвав его одним из лучших защитников в мире.