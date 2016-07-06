Таллин, 6 июля, 2016, 11:30 — ИА Регнум. На прилавках ряда магазинов Эстонии появилось молоко, которое продают практически по себестоимости: покупателей это радует, но для местных производителей это настоящая трагедия. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERRсо ссылкой на ценники в крупнейших торговых сетях страны.

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Так, цену в 35 евроцентов за литр молока разных молокозаводов можно встретить в сети Selver, а также Konsum. При этом сами торговые сети признают, что данные цены согласованы с производителям.

Учитывая, что себестоимость коровьего молока составляет около 20 евроцентов за литр, а в расходы для конечного потребителя вносят еще его переработку, упаковку, транспорт и прибыль всех участников процесса, то столь низкие цены объясняются вынужденными мерами со стороны производителей молока Эстонии. Генеральный директор Центрального союза хуторян Каул Нурм поясняет позицию производителей молока: «За тот пакет, который продается по 70 евроцентов или дороже, мы все равно получаем 19 евроцентов. Тут два варианта: либо кто-то получает суперприбыли, либо мы имеем дело с демпингом в случае с молоком за 35 евроцентов».

Исполнительный директор фирмы по переработке молока Farmi Piimatоstus Валдис Ноппель считает упреки производителей молока в адрес его переработчиков необоснованными: «Производитель молока Farmi в сегодняшних условиях не заинтересован в снижении цен, не говоря о том, что мы якобы давим на торговые сети, чтобы те снижали цены. Это абсурд, потому что весь молочный сектор уже долгое время в кризисе».

Эстонские СМИ признают, что конкурентное снижение цен на молоко на европейском рынке плюс российские продуктовые санкции поставили молочный сектор Эстонии в затруднительное положение. Переизбыток производимого молока вынуждает идти молокозаводы на крайние меры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2014−2015 годы закупочные цены на молоко в Эстонии рухнули на 42%. В 2016 году по отношению к 2015 году они упали еще на 13%. После введенного Россией эмбарго на молочные продукты эстонские молочники работают себе в убыток — около 4 млн евро в месяц (общая сумма потерь уже превысила 25 млн евро). Местные фермерские хозяйства сегодня выживают за счет евродотаций, а Эстония в поисках новых рынков сбыта вынуждена осваивать Африку и Японию.

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