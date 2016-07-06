Псковской области дадут 67 млн руб на восстановление свиноводства после АЧС
Псков, 6 июля, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Псковская область вошла в число 19 субъектов России и получит 67,8 млн рублей из федерального бюджета на финансирование ведомственной целевой программы по предотвращению заноса и распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС).
Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении сельского хозяйства и государственного технического надзора, софинансирование программы из областного бюджета составит 11,7 млн рублей.
«Деньги предназначены для проведения мероприятий по восстановлению производства продукции свиноводства на свиноводческих комплексах, пострадавших в результате возникновения африканской чумы свиней», — пояснили в управлении.
В общей сложности согласно распоряжению правительства РФ от 1 июля 2016 года между 19 регионами распределено 1525,2 млн рублей.