Магас, 6 июля, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Яблоками, выращенными по импортным технологиям, но в отечественных садах, планируют заполнить прилавки магазинов России садоводы Ингушетии. Местное предприятие «Сад-гигант Ингушетия» рассчитывает собрать в 2016 году более пяти тысяч тонн яблок, увеличив урожай по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза. Об этом ИА REGNUM 6 июля сообщили в пресс-службе главы региона.

sadgigant.ru Яблоки

В текущем году площадь посадок таких сортов яблонь, как Грани Смит, Фуджи, Гала, Голден делишес, расширена более чем на 100 га. Яблони, завезенные из Италии, отлично приживаются на местной земле и приспосабливаются к местному климату. Всего было высажено 380 тысяч саженцев.

При этом руководство сада-гиганта не намерено останавливаться только на производстве яблок. В садах этого предприятия выращивают черешню, сбор которой уже завершен, а также персики, сливы и абрикосы. Посадки этих саженцев были сделаны в прошлом году в качестве эксперимента на площади 20 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, садоводы не только выращивают урожай, но и намерены сохранить его весь без потерь. Для этого на территории садов за счет частных инвестиций агрокомпании строится самый крупный на Северном Кавказе оптово-распределительный центр с современными холодильными установками. Здесь смогут храниться единовременно до 50 тысячи тонн сельхозпродукции.

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Напомним, инвестиционный проект яблоневых садов одного из крупнейших агропредприятий региона ОАО «Братцевское» планируют окупитьза пять лет. Проектом предусмотрен сбор 10 850 тонн яблок в год, стоимость продукции, по прогнозам специалистов, достигнет 380 млн рублей, а годовая прибыль может составить почти 290 млн рублей. При этом продолжительность эксплуатации плодовых насаждений составляет 25 лет.