Красноярск, 6 июля, 2016, 11:22 — ИА Регнум. В Красноярском крае дело об уклонении от налогов бывшего директора Дивногорского завода низковольтных автоматов (ДЗНВА) передано в суд. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по региону, завершено расследование уголовного дела о «сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов» (ст. 199 УК РФ).

advokat-prikul.ru Зал суда

На сегодняшний день завод уже обанкротился и закрылся, но следствием установлено, что еще в 2012 году бывший директор завода перечислил более 37 млн рублей на различные счета контрагентов в качестве оплаты по заключенным договорам. При этом задолженность завода по налогам бюджетам разных уровней на тот момент составляла порядка 3 млн рублей, то есть выплаченных контрагентам средств с лихвой хватило бы на то, чтобы рассчитаться с государством.

Однако директор прибег к обходной схеме, чтобы избежать принудительного взыскания средств с арестованных счетов.

«Достоверно зная, что по всем расчетным счетам ОАО «ДЗНВА» налоговым органом приостановлены расходные операции, а на расчетный счет ОАО «ДЗНВА» в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске, выставлены инкассовые поручения на сумму более 3 млн рублей, препятствуя принудительному взысканию недоимки по налогам в крупном размере, в целях исполнения условий по договорам и иным обязательствам ОАО «ДЗНВА», подписал распорядительные письма, в том числе на сумму более 37 млн рублей о перечислении денежных средств в различных суммах на расчетные счета контрагентов», — говорится в сообщении следственного комитета.

Таким образом обвиняемый, решая финансовые проблемы завода, не учел финансовые интересы государства, за что и предстанет перед судом.

Как рассказала ИА REGNUM cтарший помощник руководителя краевого следственного управления Ольга Шаманская, бывшему директору грозит до пяти лет лишения свободы. Она также сообщила, что никакой меры пресечения ему выбрано не было.

По словам Шаманской, попытки директора спасти завод в обход закона оказались напрасными: не справившись с ситуацией, в том же 2012 году он оставил свой пост. «Там в 2012 году было два директора, и оба привлекались. Один уже осужден, а второй привлечен сейчас», — отметила собеседница ИА REGNUM.