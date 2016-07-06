Москва, 6 июля, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Минэкономразвития РФ уточнит прогноз по инфляции в июле, в июне этот показатель составил 7,5%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Замедление роста

По данным Росстата, в июне инфляция составила 0,4%, с начала 2016 года — 3,3%, а годовая — 7,5%. Оценка Минэкономразвития по уровню инфляции за месяц была ниже, однако годовая оценка совпала.

«В июне наблюдалось нетрадиционное ускорение роста цен на непродовольственные товары без бензина», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

После получения данных об изменении июньских цен прогноз на июль будет уточнен. Предварительная оценка на июль — 7,2−7,3% год к году. Однако в августе ожидается замедления роста цен.