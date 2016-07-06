Киев, 6 июля, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Отопительный сезон на Украине, на подготовку к которому тратятся огромные финансовые средства, находится под угрозой срыва. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виталий Кличко

По его словам, срыв подачи тепла в жилые дома возможен из-за блокировки компанией «Нафтогаз Украины» счетов 104 энергокомпаний по всей стране.

«Есть большой риск, что мы не будем готовы к отопительному сезону, — говорит бывший профессиональный боксер. — Поэтому мы (власти Киева) обратились к правительству с просьбой урегулировать эту ситуацию».

По его словам, недоразумения между «Нафтогазом Украины» и энергетическими компаниями должны быть урегулированы за «круглым столом».

При этом Кличко добавил, что каждый житель Украины потребляет в 5 раз больше электроэнергии, чем европеец, поэтому задача — «использовать новые технологии для энергосбережения».

Ранее украинская компания «Киевэнерго» прервала подготовку городских энергетических объектов и коммуникаций к новому отопительному сезону из-за ареста счетов предприятия по причине штрафных санкций со стороны «Нафтогаза Украины». Размер штрафов, начисленных компанией в отношении энергокомпаний страны, превышает 10 млрд гривен ($402,9 млн).