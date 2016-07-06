В трёх районах Новгородской области хотят отстрелять всех кабанов
Великий Новгород, 6 июля, 2016, 11:08 — ИА Регнум. В Новгородской области объявлены дополнительные мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, указ об этом подписал глава региона Сергей Митин.
Документом предписано организовать до 31 августа 2016 года 100-процентный отстрел диких кабанов на территориях трёх районов Новгородской области — Холмского, Поддорского и Марёвского. В Холмском районе, где в июне были зафиксированы два случая АЧС в личных подсобных хозяйствах, рекомендовано организовать дополнительные карантинные полицейские посты: при въезде в город Холм, на автодороге Холм — Самохвалово и в деревне Замошье.
До середины июля специалисты департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области должны организовать разъяснительную работу с населением Холмского района по замене свинопоголовья на альтернативные виды животноводства.
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Напомним, что ещё одним указом губернатора установлен карантин по АЧС на территориях инфицированных объектов: до 28 июля 2016 года в урочище Ямищи, в 250 метрах северо-западнее автодороги Холм — Аполец Холмского района Новгородской области; до 23 июля 2016 года в лесном массиве урочища Поляни, в 250 метрах восточнее деревни Поляни Тогодского сельского поселения Холмского района Новгородской области, в 600 метрах южнее автодороги Холм — Аполец.