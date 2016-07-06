Великий Новгород, 6 июля, 2016, 11:08 — ИА Регнум. В Новгородской области объявлены дополнительные мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, указ об этом подписал глава региона Сергей Митин.

Вильгельм Лоренц. Кабаны, рыскающие на краю леса (фрагмент)

Документом предписано организовать до 31 августа 2016 года 100-процентный отстрел диких кабанов на территориях трёх районов Новгородской области — Холмского, Поддорского и Марёвского. В Холмском районе, где в июне были зафиксированы два случая АЧС в личных подсобных хозяйствах, рекомендовано организовать дополнительные карантинные полицейские посты: при въезде в город Холм, на автодороге Холм — Самохвалово и в деревне Замошье.

До середины июля специалисты департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области должны организовать разъяснительную работу с населением Холмского района по замене свинопоголовья на альтернативные виды животноводства.

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Напомним, что ещё одним указом губернатора установлен карантин по АЧС на территориях инфицированных объектов: до 28 июля 2016 года в урочище Ямищи, в 250 метрах северо-западнее автодороги Холм — Аполец Холмского района Новгородской области; до 23 июля 2016 года в лесном массиве урочища Поляни, в 250 метрах восточнее деревни Поляни Тогодского сельского поселения Холмского района Новгородской области, в 600 метрах южнее автодороги Холм — Аполец.