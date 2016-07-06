Москва, 6 июля, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Капитан сборной России по футболу полузащитник Роман Широков в интервью «Р-Спорт» заявил, что задумывается о завершении игровой карьеры, сообщает «Р-Спорт».

eurosport.ru Роман Широков

35-летний полузащитник Роман Широков является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Минувший сезон Широков отыграл в составе московского ЦСКА, но в июне 2016 года генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил о высокой вероятности ухода спортсмена из команды. Предложения от клубов США, о которых сообщали СМИ, Широков отверг, так как не хочет потерять контакты в России в финале карьеры спортсмена.

Широков допускает вероятность своего ухода с футбольного поля уже в этом сезоне, если не получит достойных предложений от российских клубов.