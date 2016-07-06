Калининград, 6 июля, 2016, 11:00 — ИА Регнум. В Калининградской области задержана крупная партия санкционной продукции, выращенной в Евросоюзе. Как сообщили сегодня, 6 июля, корреспонденту ИА REGNUM в Калининградской областной таможне, фура с овощами из Ростова-на Дону пришла транзитом через территорию Литву в адрес одной из калининградских фирм.

Изъятая малина

В ходе проведения таможенного досмотра установлено, что часть товаров, находящихся в грузовом отсеке, на самом деле произведена в Польше, Испании, Нидерландах и Италии.

Это томаты, перец, нектарины, виноград, салат, лимоны, персики, абрикосы и малина. Общий вес «санкционки» составил 10 723 килограмма.

Товар изъят и уничтожен, в отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по по ч. 3 ст. 16.1 («Заявление недостоверных сведений») и ч. 2 ст. 16.3 («Несоблюдение установленных международными договорами мер нетарифного регулирования») КоАП РФ.