Москва, 6 июля, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Футболисты российской сборной Александр Кокорин и Павел Мамаев, снискавшие известность после скандальной вечеринки в Монте-Карло (Монако), на которой шампанское внесли в зал под гимн России, ограничили возможность общения с ними через социальные сети. Мамаев удалил свой аккаунт в Instargam, а Кокорин ограничил к своей странице доступ.

(сс) dirkxiii Шампанское. Пробка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандальная вечеринка с участием российских спортсменов состоялась в Монако во время отпуска футболистов. Мужчины не просто отдыхали в ночном клубе Twiga: они заказали шампанское на сумму €250 тысяч, чтобы угостить других посетителей клуба. Вино внесли в зал под исполнение российского гимна.

Этот момент был заснят на видео одним из посетителей ночного клуба, и, после того как видеозапись попала в сеть, многие российские общественные деятели осудили поведение спортсменов.

Министр спорта России Виталий Мутко сказал, что инцидент с футболистами будет учтён при формировании состава новой сборной страны.

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Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что исполнение российского гимна в той обстановке было неуместным, а поведение Мамаева и Кокорина — проявлением неуважения к болельщикам.

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Генеральный директор ФК «Зенит» Максим Митрофанов заявил, что Кокорин будет переведён во вторую команду, и на него наложат штраф.

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