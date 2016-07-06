Москва, 6 июля, 2016, 10:57 — ИА Регнум. В центре робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ), который расположен на территории России, в течение года пройдут испытания систем боевых роботов. Об этом заявил глава фонда Андрей Григорьев в интервью РИА Новости.

Vitaly V. Kuzmin Роботизированный комплекс МРК

«Первая задача, которую, я думаю, мы завершим в течение года — проведём инвентаризацию, испытания по единым методикам, — сказал Григорьев. — И только после этого мы разберёмся, где у нас дыры, которые нужно закрывать силами национального центра».

По его словам, специалисты проверят 10 каналов связи с почти одинаковыми характеристиками. Все они могут стать проводниками для сигнала, который смогут уловить и адаптировать механизмы робототехники.

При этом Григорьев добавил, что у центра робототехники Фонда перспективных исследований нет задачи создания боевых роботов и их систем.

«Это задача заказчика — Минобороны, ФСБ, МЧС и так далее, — добавил руководитель ФПИ. — Минобороны лучше знает, в каком виде им нужен боевой робот. Но тот главный конструктор, который будет его разрабатывать, не будет делать робота с нуля, у него будет набор «лего», из которого он очень быстро создаст машину, нужную заказчику».